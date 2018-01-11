В Азербайджане будут организовываться покупательские миссии для иностранцев

2018-01-11 19:53 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ от 5 октября 2016 года «Об утверждении порядка определения и регулирования механизма оплаты части расходов, оплачиваемой за счет госбюджета, на организацию экспортных миссий в зарубежные страны, исследование зарубежных рынков и маркетинговую деятельность, продвижение бренда Made in Azerbaijan на зарубежные рынки, получение местными компаниями сертификатов и патентов в зарубежных странах в связи с экспортом, на исследовательские программы и проекты по развитию экспорта».

Как сообщает АПА-Экономикс, согласно указу, для развития экономических и торговых связей будут организовываться покупательские миссии. Покупательские миссии будут организовываться сроком не более 6-ти дней в составе не более 10 человек. Число покупательских миссий не должно превышать 20 в год.