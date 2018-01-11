Президент Ильхам Алиев расширил поддержку азербайджанских экспортеров

2018-01-11 20:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан будут организовываться покупательские миссии, а для исследования потенциальных рынков сбыта отечественной продукции будет предоставлено до 30 тысяч манатов.

Это предусмотрено указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева о внесении изменений в “Порядок определения и регулирования механизма оплаты части расходов, оплачиваемой за счет госбюджета, на организацию экспортных миссий в зарубежные страны, исследование зарубежных рынков и маркетинговую деятельность, продвижение бренда "Made in Azerbaijan" на зарубежные рынки, получение местными компаниями сертификатов и патентов в зарубежных странах в связи с экспортом, на исследовательские программы и проекты по развитию экспорта".

Поправки предусматривают введение нового понятия - покупательские миссии. Отмечается, что покупательские миссии - деятельность, организуемая для покупки ненефтяной продукции Азербайджана зарубежным лицом, который занимается импортом товаров или их дистрибуцией.

В состав покупательских миссий смогут войти только 10 человек, а период их пребывания в стране не должен будет превышать шести дней. В каждой миссии покупателя может представлять только один человек.

Расходы по пребыванию в стране членов покупательской миссии берет на себя министерство экономики. Сюда также входят расходы на аренду помещений, где будет проходить встреча, на услуги перевода, а также транспортные расходы внутри страны, за исключением такси.

Согласно указу, также с 20 тысяч до 30 тысяч манатов увеличивается сумма, которую получают специализированные юридические и физические лица на проведение анализа зарубежных рынков.