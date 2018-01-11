В Иране назвали причину аварии с эсминцем в Каспийском море

2018-01-11 20:49 | www.oxu.az | 5

Эсминец военно-морских сил Ирана «Дамаванд» налетел на волнорез в Каспийском море из-за технической неполадки.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на заместителя главы организации портов и судоходства ИРИ Хади Хагшенас.

«Эсминец «Дамаванд» налетел на волнорез у порта Бендер-Энзели из-за технической неполадки», – заявил Хагшенас в интервью агентству.

По его словам, в результате инцидента перевернулась лодка, два члена экипажа пострадали.

Ранее армия Ирана сообщила о том, что эсминец ВМС Ирана «Дамаванд» налетел на волнорез в Каспийском море в среду утром из-за неблагоприятных погодных условий – высокой скорости ветра и шторма в море в Энзели. Военные эксперты оценивают причиненный кораблю ущерб как несущественный, он будет устранен в короткие сроки.

В то же время сайт Gilnegah, занимающийся новостями провинции, где расположен порт, сообщил, что в результате столкновения за бортом оказались шесть человек, отмечая, что по неофициальным данным удалось спасти четырех человек, а судьба двоих неизвестна. Кроме того, еще 14 человек нуждаются в помощи.

A.M.

