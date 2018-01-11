Биткоин может стать "реальной валютой", считают аналитики Goldman Sachs

2018-01-11 21:22 | www.trend.az | 7

Криптовалюта биткоин может успешно занять нишу "реальной" валюты в некоторых странах, говорится в докладе аналитиков американского банка Goldman Sachs, передают РИА Новости.

По мнению сотрудников банка Зака Пандла и Чарлза Химмельберга, в США, где транзакционные издержки невелики, а доллар стабилен, биткоин не может полностью раскрыть свой потенциал.

В то же время в странах Африки, к примеру, Демократической Республике Конго, где 90% процентов вкладов и займов делаются в иностранной валюте, или Зимбабве, где в 2015 году вообще вывели местную валюту из оборота, криптовалюта может найти себе применение, уверены аналитики Goldman Sachs. Кроме того, биткоин может оказаться полезен там, где правительства налагают жесткие ограничения на оборот иностранной валюты.