В Госдепе назвали цель американских военных в Сирии

2018-01-11 21:27 | www.trend.az | 6

Цель военных США в Сирии в будущем после победы над ИГ- это противостояние Ирану, заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд, выступая на слушаниях в Сенате, передают РИА Новости.

"Мы глубоко обеспокоены деятельностью Ирана и способностью Ирана усилить эту активность… в Сирии", - сказал он, отвечая на вопрос одного из сенаторов, какова роль военных США в Сирии после победы над ИГ.

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