Путин: Турция не имеет отношения к попытке нападения на базу в Сирии

2018-01-11 21:37 | www.oxu.az | 6

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в четверг провел телефонный разговор с главой Турции Тайипом Эрдоганом, обсудил с ним, в частности, текущую ситуацию в Сирии.

Как передает Oxu.Az, по словам Путина, ни турецкие военные, ни турецкое руководство не имеют никакого отношения к инциденту с попыткой атаки на военные объекты РФ в Сирии.

«Перед тем как войти в этот зал, прям из соседнего кабинета разговаривал с президентом Турции, обсуждали в том числе и эту ситуацию», – сказал Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, отвечая на вопрос, как на отношениях двух стран скажется информация о том, что несколько дней назад из Сирии пришло сообщение, что российскую военно-воздушную базу пытались атаковать со стороны Идлиба, с территории, контролируемой Турцией.

«Я уверен, что ни турецкие военные, ни руководство турецкого государства не имеет к этому инциденту никакого отношения, хотя действительно эту часть идлибской зоны должна контролировать Турция», – отметил президент.

«Но надо прямо сказать, и нам не всегда удается контролировать, что мы должны, и турецким партнерам не всегда удается это сделать. Там сложная ситуация, подчас они должны выставить там посты по нашим договоренностям, пока они этого не сделали, но и сделать это непросто», – добавил Путин.

A.M.

