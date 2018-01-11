Путин и Эрдоган обсудили активизацию координации в борьбе с террором в Сирии

2018-01-11 21:36 | www.trend.az | 6

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом активизацию координации усилий двух стран для борьбы с террористами в Сирии, пишет ТАСС.

"Президент России обратил внимание на недавние атаки незаконных вооруженных формирований на российскую авиационную базу "Хмеймим" с использованием современных беспилотных летательных аппаратов, - сообщили в пресс-службе Кремля. - В этой связи имеется в виду активизировать координацию усилий военных и спецслужб двух стран в целях эффективной борьбы с террористическими группировками в Сирии".