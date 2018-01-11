Путин: "Турция не имеет никакого отношения к попытке атаки на базы в Сирии"

2018-01-11 21:38 | www.apa.az | 6

Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией атаку беспилотниками российской базы в Сирии, нападение было направлено на срыв ранее достигнутых договоренностей. Как передает московский корреспондент АПА, об этом он заявил на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств.

"Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию. Что касается этих инцидентов, то ничего в этом хорошего нет. Это провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей", - сказал он.

Путин сообщил, что поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил ситуацию вокруг атаки беспилотниками террористов российской базы в Сирии. Путин выразил уверенность, что вооруженные силы Турции не имеют отношения к атаке беспилотниками российской базы в Сирии.

"Я перед тем, как войти в этот зал, прям вот из соседнего кабинета говорил с президентом Турции, мы в том числе обсуждали и эту ситуацию. Я уверен, что ни турецкие военные, ни турецкое руководство, турецкое государство не имеют к этому инциденту никакого отношения ", - сказал Путин.

По словам президента, эти беспилотники были лишь закамуфлированы под кустарные, но имели высокотехнологичное оборудование.

"Что касается самих этих нападений, то нет сомнений в том, что они хорошо подготовлены. Мы знаем, когда и где передавались эти беспилотные аппараты, сколько их. Эти летательные аппараты закамуфлированы - хочу это подчеркнуть - закамуфлированы под кустарное производство. На самом деле там совершенно очевидно есть элементы высокотехнологичного характера" , - сказал он.