Нефть Brent подорожала до 70 долларов впервые с декабря 2014 года

2018-01-11 21:57 | www.oxu.az | 6

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с декабря 2014 года выросла до 70 долларов.

Как передает Oxu.Az, цена мартовских фьючерсов на лондонской бирже ICE Futures к 20:26 по бакинскому времени увеличилась на 83 цента – до 70,03 долларов за баррель.

При этом нефть WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на 1,02 доллара, до 64,59 долларов за баррель.

Рост обусловлен оптимизмом по поводу стабильного сокращения запасов нефти в США, а также данными о неожиданном падении нефтедобычи в Штатах по итогам прошлой недели.

A.M.

