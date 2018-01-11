Путин похвалил Ына

2018-01-11 22:25 | www.oxu.az | 7

Президент РФ Владимир Путин, оценивая ситуацию вокруг Корейского полуострова в настоящий момент, выразил мнение, что лидер КНДР Ким Чен Ын «выиграл свою партию» и заинтересован в том, чтобы сгладить ситуацию.

Как передает Oxu.Az, об этом он заявил на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств.

«Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности – до 13 тысяч километров, которая может достичь любой точки практически земного шара, во всяком случае – любой точки на территории его вероятного противника», – сказал Путин на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информагентств, отвечая на вопрос, как он оценивает ситуацию вокруг Корейского полуострова в настоящий момент, в новогодние дни.

Президент России добавил, что теперь Ким Чен Ын заинтересован в том, чтобы «ситуацию зачистить, загладить, успокоить». «Он – грамотный абсолютно, грамотный и зрелый уже политик», – заключил Путин.

A.M.

