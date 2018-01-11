Греческий закон вызвал дипломатический спор с Анкарой

2018-01-11 23:24 | www.oxu.az | 6

Греческий закон о шариате, ограничивающий применение священного исламского закона для мусульманского меньшинства во Фракии, привел к обмену острыми заявлениями между министерствами иностранных дел Греции и Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, во Фракии проживает около 100 тысяч мусульман.

Суды шариата действуют для них с 1923 года в соответствии с международными обязательствами, взятыми Грецией на себя по Лозаннскому договору после поражения в греко-турецкой войне 1919-1922 годов и обмена населением.

В ноябре 2017 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время поездки во Фракию пообещал отменить обязательное применение шариата. На этой неделе греческий парламент подавляющим большинством голосов принял закон, который значительно ограничивает применение шариата: обращение к муфтию по семейным делам будет необязательным, и сторона по желанию может обратиться в суд. Ципрас назвал это «историческим шагом».

Официальная Анкара в свою очередь призвала Афины извлечь уроки из истории и отказаться от давления на членов турецкой общины Греции.

В ответ Афины предложили Анкаре не лезть во внутренние дела другой стран и заниматься своими «домашними делами».

A.M.

