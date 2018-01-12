Азербайджанец по заказу убил своего начальника

2018-01-12 00:26 | www.oxu.az | 8

В Ульяновской области пекарь убил своего начальника по заказу жены последнего: женщина разозлилась на супруга и нашла киллера в лице одного из сотрудников предприятия.

Как передает Oxu.Az, по данным следствия, осенью 2014 года жительница Димитровграда предложила исполнителю, уроженцу Азербайджана, полмиллиона рублей за расправу над мужем. Мигрант согласился, взял у начальницы ружьё и расстрелял её супруга.

Женщину обвинили в организации убийства по найму и незаконном приобретении огнестрельного оружия, её сообщника – в убийстве по найму. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд, уточняется СУ СКР по Ульяновской области.

A.M.

