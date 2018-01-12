NAFTA будет пересмотрено, или Соединенные Штаты из него выйду - Минфин США

2018-01-12 01:19 | www.trend.az | 5

Соединенные Штаты намерены пересмотреть условия Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), в противном случае Вашингтон перестанет быть его участником. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга для журналистов в Белом доме.

"Мы ожидаем, что оно будет пересмотрено, или мы выйдем", - ответил он на соответствующий вопрос репортера.

Шестой раунд консультаций по NAFTA запланирован на конец текущего месяца в Монреале.