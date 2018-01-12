Ассанж стал гражданином Эквадора

2018-01-12 01:26 | www.oxu.az | 5

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж обратился к властям Эквадора с просьбой о натурализации, и она была удовлетворена 12 декабря.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в четверг министр иностранных дел страны Мария Фернанда Эспиноса.

На пресс-конференции, транслировавшейся в сети, глава МИД подчеркнула, что Эквадор обладает подобными полномочиями для оказания лучшей защиты человеку, который за ней обратился. Также министр сообщила, что Эквадор обращался к Великобритании с просьбой предоставить дипломатический статус Ассанжу, однако Лондон отказал.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром, в том числе, с помощью Twitter, где регулярно публиковал свои комментарии.

Ранее глава МИД Эквадора заявила, что страна продолжит оказывать защиту Ассанжу, однако намерена искать посредников для разрешения ситуации вокруг беглеца.

A.M.

