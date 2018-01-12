США отрицают свою причастность к атакам на военные объекты России в Сирии

2018-01-12 01:31 | www.oxu.az | 5

Соединенные Штаты никогда не были вовлечены в атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг представитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«США не были вовлечены в какие-либо атаки с применением беспилотников на военные объекты РФ в Сирии», — сказал генерал.

Также Маккензи сообщил, что глава КНШ генерал Джозеф Данфорд провел накануне «сердечный обмен мнениями» с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Маккензи отказался сообщать о деталях переговоров.

В свою очередь руководитель пресс-службы Минобороны США Дана Уайт заявила, что Пентагон не будет комментировать, кто стоит за атакой на военные объекты РФ в Сирии.

«Мы не будем комментировать это», – сказала Уайт на брифинге.

A.M.

