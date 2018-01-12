Россия поддержит усилия председательства Италии в процессе карабахского урегулирования

2018-01-12 02:05 | www.apa.az | 7

«Мы полностью разделяем Ваш настрой на продолжение усилий ОБСЕ по урегулированию региональных конфликтов».Как сообщает Московский корреспондент АПА, об этом сказал полпред России в ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

«В первую очередь это относится к кризису на востоке Украины. Рассчитываем на конструктивную роль председательства Италии в содействии его мирному урегулированию. Необходима всесторонняя поддержка Контактной группы как ключевого формата прямых переговоров конфликтующих сторон – Киева, Донецка и Луганска. Ключом к восстановлению мира в Донбассе остается полное выполнение минского «Комплекса мер», одобренного Советом Безопасности ООН. Необходимо добиться прекращения огня, отвода вооружений и реализации всего политического пакета – предоставления Донбассу особого статуса, проведения конституционной реформы, амнистии и местных выборов. Кроме того, председательству предстоит обеспечивать подлинно объективную и беспристрастную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Нельзя ослаблять усилий на других конфликтных треках. Мы заинтересованы в политическом решении косовской проблемы на основе резолюции 1244 СБ ООН. Будем поддерживать усилия председательства в процессах приднестровского и нагорно-карабахского урегулирования. Высоко оцениваем роль ОБСЕ в поддержании диалога между Грузией, Абхазией и Южной Осетией в рамках международных Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье”, - отметил он.