Moody's впервые присвоил компании Petkim рейтинг В1, прогноз стабильный

2018-01-12 02:35 | www.apa.az | 5

Международное рейтинговое агентство Moody's впервые определил корпоративный рейтинг и рейтинг вероятности дефолта компании Petkim Petrokimya Holding A.Ş.на уровне В1.

Как сообщает APA-Economics со ссылкой на сообщение агентства, прогноз по рейтингу определен как стабильный.

«Несмотря на низкую ликвидность, рейтинг В1 позволяет сбалансировать устойчивую рыночную позицию компании в Турции и высокие кредитные показатели», - отметил вице-президент агентства, главный аналитик Рехан Акбер.