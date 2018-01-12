Трамп назвал «очень хорошими» свои отношения с Ким Чен Ыном

2018-01-12 03:57 | www.apa.az | 6
Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, у него «очень хорошие» отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.
«У меня, вероятно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном... Я завожу отношения с людьми. Думаю, вы удивлены», — заявил Трамп.
Он, однако, отказался отвечать на вопрос о том, беседовал ли он с северокорейским лидером.
«Я не хочу комментировать это. Я не говорю, было или не было. Я просто не хочу комментировать», — сказал Трамп.
Газета отмечает, что заявления американского президента могут служить сигналом для более открытой дипломатии между Вашингтоном и Пхеньяном.
Ранее Трамп заявил о готовности созвониться с Ким Чен Ыном.