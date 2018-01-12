WWF призвал Меркель положить конец "Северному потоку-2" - СМИ

2018-01-12 04:19 | www.trend.az | 5

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии потребовали от ведущих немецких политиков положить конец проекту строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом, как пишет РИА Новости, говорится в письме, направленном экологами канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю ХСС Хорсту Зеехоферу и лидеру СДПГ Мартину Шульцу, пишет издание Der Tagesspiegel.

По мнению экологов, "Северный поток-2" представляет собой климато-политический тупик, который угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза". Авторы письма, как отмечает издание, потребовали от политиков не только дистанцироваться от "Северного потока — 2", но и приложить все усилия, чтобы была проведена "независимая, критическая проверка процедуры утверждения" проекта российского газопровода. Одновременно они готовы добиваться закрытия проекта через суд.

Ранее стало известно, что ФРГ считает важным контроль за последствиями реализации проекта "Северный поток-2", в том числе для Украины.