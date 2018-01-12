Moody's: В случае приобретения доли в НПЗ STAR, ликвидность Petkim снизится

2018-01-12 04:57 | www.apa.az | 8

Petkim намерен выпустить облигации на 500 млн. долларов с целью приобретения 18 процентной доли в НПЗ STAR.

Как сообщает APA-Economics, об этом говорится в информации международного рейтингового агентства Moody's.

Сообщается, что сделка на 720 млн. долларов указывает на вероятность использования компанией наличных средств: «После начала эксплуатации в 4-м квартале НПЗ STAR начнет снабжать Petkim необходимым сырьем. Текущей ликвидности Petkim достаточно для покрытия взятых обязательств. Несмотря на это, прогнозируем снижение ликвидности компании после приобретения доли в НПЗ STAR. В предстоящие годы ожидается также уменьшение капитальных затрат в связи с завершением различных инвестиционных проектов.

Специалисты агентства отмечают, что присуждение Petkim корпоративного рейтинга В1, говорит о сильной позиции компании на развивающемся нефтехимическом рынке Турции, планируемой экономии расходов после начала деятельности НПЗ STAR в 2018 году, а также о том, что предприятие имеет стратегическую значение для SOCAR, являющейся его акционером.