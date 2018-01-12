Путин назвал Ким Чен Ына грамотным и зрелым политиком

2018-01-12 06:39 | www.apa.az | 7

Президент России Владимир Путин назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "абсолютно грамотным и уже зрелым политиком", решившим стратегическую задачу путем создания ядерного заряда и ракеты большой дальности. Как передает московский корреспондент АПА, об этом сказал Путин на встрече с руководителями печатных СМИ и информагентств.

"Ким Чен Ын решил свою стратегическую задачу - у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности до 13 тыс. км., которая может достичь практически любой точки земного шара, во всяком случае - любой точки на территории его вероятного противника", - сказал Путин на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств.

По его мнению, теперь северокорейский руководитель "конечно, заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить". "Он грамотный абсолютно и зрелый уже политик", - дал оценку Ким Чен Ыну глава российского государства.

Глава российского государства считает, что при денуклиаризации Корейского полуострова необходимо исходить из реалий, проводить переговоры.

При этом Путин подчеркнул: "Надо исходить из реалий, из того, что есть, а исходя из реалий, действовать крайне аккуратно и если уж и ставить перед собой труднорешаемую задачу денуклиаризации Корейского полуострова, то делать это только через диалог, через переговоры".

"Думаю, что как бы сложно это ни казалось, но в конечном итоге возможно", - сказал президент. По его словам, "если все участники этого процесса, в том числе и северокорейцы, убедятся и будут уверены в том, что их безопасность может быть гарантирована без ядерного оружия".