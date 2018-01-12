Россия будет поддерживать усилия итальянского председательства ОБСЕ в процессе нагорно-карабахского урегулирования - постпред РФ при ОБСЕ

2018-01-12 07:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Россия будет поддерживать усилия итальянского председательства ОБСЕ в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в ответ на заявление действующего председателя ОБСЕ Анджелино Альфано в четверг в Вене.

«Вместо равноправного сотрудничества мы наблюдаем «двойные стандарты» и слышим заявления об «исключительности» отдельных наций и стран. Все это не помогает решать, а наоборот порождает проблемы и конфликты, делает всех нас слабее перед лицом общих угроз терроризма, незаконной миграции, наркотиков, торговли людьми и организованной преступности», - отметил Лукашевич.