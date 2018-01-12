ВБ выделит Азербайджану новый кредит на развитие агросектора

2018-01-12 08:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк продолжает разработку концепции третьей фазы проекта "Азербайджанские сельские инвестиции" (AZRIP-3), сообщили Trend в местном представительстве банка.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время обсуждается сумма кредита.

"На повестке дня стоит несколько вариантов. Один из них подразумевает выделение кредита в размере 90 миллионов долларов, но данная сумма ещё уточняется", - сказали в бакинском офисе ВБ.

Ранее глава Бакинского офиса ВБ Навид Хассан Нагви сообщил Trend, что банк надеется завершить разработку концепции в начале этого года. От суммы кредита также будут зависеть масштаб проекта и то, какие районы он охватит.

Нагви отмечал, что стоимость третьей фазы AZRIP может составить порядка 50-100 миллионов долларов.