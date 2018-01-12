В Азербайджане изменена процедура оценки знаний студентов ссузов

2018-01-12 09:18 | www.apa.az | 7

В ходе обучения по кредитной системе в средних специальных учебных заведениях Азербайджана по каждому отдельному предмету журнал составляться не будет. Как передает АПА, это отражено в изменениях Кабмина в «Правила преподавания по кредитной системе в средних специальных учебных заведениях».

До сих пор, в зависимости от продолжительности обучения по выбранной специальности, для обучающихся на базе полного среднего образования требовалось набрать 120-180 кредитов, обучающихся на базе общего среднего образования – 180-240 кредитов.

Впредь, в целом, на усвоение программы специальности определен 120-180 кредитов.

По правилам, объем недельной работы студента равен 1,5 кредитам.

Согласно правилам, один семестр эквивалентен 30 кредитам.

Студенты в обязательном порядке должны собрать указанное количество кредитов.

Согласно правилам, в случае, если студент не сможет за установленный период набрать требуемых кредитов, он не исключается из состава студентов.

Данный студент может продолжить обучение лишь на платной основе.

Правила распространяются также на студентов, обучающихся в частных ссузах.