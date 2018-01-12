Кыргызстан в течение 5 лет выплатит Huawei вложенные в проект «Умный город» средства

2018-01-12 09:17 | www.trend.az | 6

Кыргызстан будет в течение 5 лет выплачивать китайской компании Huawei, которая полностью реализует проект «Умный город», вложенные средства. Об этом на церемонии подписания инвестиционного соглашения между правительством КР и компанией Huawei по реализации проекта «Умный город» сообщил премьер-министр Сапар Исаков, передает Kabar.

«После того, как на 70 перекрестках в Бишкеке и Оше будет установлено оборудование, то правительство начнет равными долями в течение 5 лет выплачивать те финансовые средства, которые вкладывает консорциум. Предварительный анализ показал, что мы отобьем раньше этого срока, но мы перестраховались», - сказал он.

Исаков отметил, что все полученные за штрафы средства будут поступать в Кыргызстан. «То есть всеми деньгами будем генерировать мы сами», - сказал премьер и добавил, что как только программа будет внедрена, то она будет работать через службу 112.

В свою очередь посол КНР в КР Сяо Цинхуа отметил, что Китай всегда готов поддержать Кыргызстан во всех начинаниях, направленных на устойчивое развитие.

В рамках инвестиционного соглашения будет осуществлено выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации, поставка оборудования, строительство, интеграция, эксплуатационно-техническое обслуживание проекта «Умный город» на территории городов Бишкек, Ош и на автомобильных дорогах Бишкек-Ош, Бишкек-Чолпон-Ата, автотрассе Бишкек-аэропорт «Манас» в объемы и сроки, установленные в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью Соглашения.