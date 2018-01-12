Объем ВВП Узбекистана вырос на 5,3%

2018-01-12 09:22 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, объем ВВП Узбекистана за 2017 год в текущих ценах составил 249,136 триллиона сумов и вырос на 5,3 процента относительно 2016 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте Госкомстата Узбекистана.

Индекс-дефлятор ВВП по отношению к ценам 2016 года составил 118,9 процента.

По итогам 2017 года ВВП на душу населения составил 7692 тысячи сумов, что на 3,6 процента больше, чем в прошлом году.

Госкомстат отмечает, что темпы экономического роста обусловлены положительными темпами роста основных отраслей национальной экономики.

"Валовая добавленная стоимость (ВДС), создаваемая всеми отраслями национальной экономики, составила 89,8 процента от общего объема ВВП и выросла на 5,3 процента (вклад в прирост ВВП – 4,8 процентных пункта)", - говорится в сообщении.

По показателям наибольший вклад в прирост ВВП внесла сфера услуг, которая выросла на 6,9 процента относительно предыдущего года. В том числе торговля, включая услуги по проживанию и питанию, выросла на 3,9 процента (доля в структуре ВВП – 11,5 процента), сферы перевозок и хранения, информации и связи – на 8,9 процента (11,0 процента) и прочие отрасли услуг – на 7,3 процента (24,8 процента).

“Добавленная стоимость промышленности продемонстрировала прирост на 4,6 процента, что составило 26,7 процента в структуре ВВП. Положительный вклад в прирост ВВП со стороны промышленного производства оценивается на уровне 1,1 п.п. Рост в отрасли промышленности в целом обеспечен за счет роста добавленной стоимости горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (114,6 процента) и обрабатывающей промышленности (102,8 процента)", - говорится в сообщении.