Фонд обратился к кредиторам DеmirBank

2018-01-12 09:30 | www.oxu.az | 7

Фонд страхования вкладов обратился к кредиторам находящегося в процессе ликвидации ОАО DеmirBank.

Как сообщили Oxu.Az в Фонде, в обращении говорится, что требования к обанкротившемуся банку будут приниматься ликвидатором в течение 60 дней в письменной форме.

Кредиторы должны представить документы, доказывающие правовую основу их требований, и нижеследующие данные:

– имя и адрес кредитора;

– суммы процентов и других сборов, включенных в основную сумму требования;

– сведения о залоге, являющемся обеспечением требования (ипотека) или гарантии.

Кредиторов просят в течение 60 дней со дня публикации первого объявления (выпуск «Xalq Qəzeti» от 5 января 2018 года) обратиться в Фонд страхования вкладов, назначенный ликвидатором ОАО DеmirBank, или филиал банка.

По решению Бакинского апелляционного суда от 27 декабря 2017 года, ОАО Dеmir Bank объявлен банкротом. Тем же решением Фонд страхования вкладов назначен ликвидатором ОАО DеmirBank.