Грузия вступила в Европейское объединение энергоомбудсменов

2018-01-12 09:23 | www.trend.az | 7

Грузия стала членом Европейского объединения энергоомбудсменов. Решение об этом было принято на встрече проведенной в Париже, в которой приняла участие энергоомбудсмен Саломе Вардиашвили, передает Грузия Online.



Вопрос членства Грузии в Европейском объединении энергоомбудсменов единогласно поддержали коллеги Вардиашвили. Следующая генеральная встреча организации состоится в марте этого года в Тбилиси.



В связи с темой членства Грузии в сети энергоомбудсменов Саломе Вардиашвили завтра проведет брифинг.

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