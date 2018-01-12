Беларусь и Иран обсудили сотрудничество в сфере промышленности

2018-01-12 09:24 | www.trend.az | 7

Беларусь и Иран обсудили сотрудничество в сфере промышленности. Об этом шла речь во время встречи чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Иране Юрия Лазарчика с сопредседателем смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, министром промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммадом Шариатмадари. Такая информация размещена на сайте МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.



Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества в сфере промышленности, а также организацию 14-го заседания смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, намеченного к проведению в январе в Тегеране.



Посол Беларуси также поздравил Мохаммада Шариатмадари с назначением на высокую должность и передал поздравительное послание от его белорусского коллеги министра промышленности Виталия Вовка.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.