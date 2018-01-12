Трамп и Ын наладили отношения

2018-01-12 09:41 | www.oxu.az | 7

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, у него «очень хорошие» отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

«У меня, вероятно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном... Я завожу отношения с людьми. Думаю, вы удивлены», - заявил Трамп.

Он, однако, отказался отвечать на вопрос о том, беседовал ли он с северокорейским лидером.

«Я не хочу комментировать это. Я не говорю, было или не было. Я просто не хочу комментировать», - сказал Трамп.

Газета отмечает, что заявления американского президента могут служить сигналом для более открытой дипломатии между Вашингтоном и Пхеньяном.

Ранее Трамп заявил о готовности созвониться с Ким Чен Ыном.

Э.А.

