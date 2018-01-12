В бакинском метро мужчина хотел броситься под поезд

2018-01-12 09:57 | www.oxu.az | 5

Сегодня на станции метро «Гара Гараев» Бакинского метрополитена произошла попытка суицида.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел сегодня в 09:18.

На станции «Гара Гараев» мужчина 60 лет хотел броситься под приближающийся поезд.

Пресс-секретарь Бакинского метрополитена Насими Пашаев сообщил, что сотрудники метро сумели предотвратить суицид. Мужчина ударился об поезд и упал на платформу. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Личность мужчины и причины попытки суицида пока неизвестны.

Отметим, что несколько дней назад 22-летний молодой человек покончил с собой в метро, бросившись под поезд.

Эльвин Ахмедов

