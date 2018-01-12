В США названы лауреаты кинопремии "Выбор критиков"

2018-01-12 09:44 | www.trend.az | 6

Кинолента "Форма воды" (The Shape of Water) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо удостоена премии Critics' Choice ("Выбор критиков") в номинации "Лучший фильм" по итогам 2017 года, передает ТАСС.

23-я по счету ежегодная церемония награждения состоялась в четверг в городе Санта-Моника (штат Калифорния).

"Форма воды" лидировала в этом году по числу номинаций на премию, присуждаемую Ассоциацией кинокритиков США и Канады. Всего лента была представлена в 14 категориях. В результате картина, рассказывающая фантастическую историю любви немой женщины и человека-амфибии, получила четыре статуэтки, включая награду за лучшую режиссуру.

Премия в категории "Лучший актер" была присуждена Гари Олдману, воплотившему образ бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965) в ленте "Темные времена". Награды за лучшую женскую роль удостоилась американка Фрэнсис Макдорманд. В картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" она исполнила роль матери, которая пытается справиться с горем после убийства дочери.

Сэм Рокуэлл, сыгравший в той же ленте, был отмечен за лучшую мужскую роль второго плана. Лучшей актрисой второго плана кинокритики США и Канады признали Эллиссон Дженни за ее работу в фильме "Тоня против всех" (I, Tonya). Все эти четыре актера и актрисы в минувшее воскресенье также были удостоены премии "Золотой глобус" в тех же номинациях.