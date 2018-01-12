Режим прекращения огня был нарушен 131 раз

2018-01-12 10:01 | www.apa.az | 5

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 131 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны Азербайджана, c позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Кемерли, Гызылгаджылы, Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.



Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.