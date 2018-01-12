Нефть Brent подешевела до $69,25 за баррель

2018-01-12 09:56 | www.trend.az | 6

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов в пятницу и находятся на максимальных отметках за три года, передает Интерфакс.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 по Москве уменьшилась на 1 цент (0,02%) - до $69,25 за баррель. По итогам сессии в четверг Brent поднялась на $0,38 (0,6%), до $69,26 за баррель. В ходе торгов цена контракта превышала $70 за баррель впервые с начала декабря 2014 года.

Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевела на 19 центов (0,30%) - до $63,61 за баррель. Стоимость WTI увеличилась накануне на 23 цента (0,36%), до $63,80 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать данные министерства энергетики США, которые указали на снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,9 млн баррелей - до минимальных с августа 2015 года 419,5 млн баррелей.