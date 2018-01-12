В ДТП в России погибли 5 человек

2018-01-12 10:11 | www.apa.az | 5

В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Тамбовской области погибли 5 человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, среди погибших - один ребенок. Еще 3 человека пострадали.

ДТП произошло на 81 километре автодороги «Тамбов-Пенза». Позднее в МВД России рассказали, что столкнулись автомобиль ВАЗ-2108 и грузовик «ГАЗель».

Обстоятельства аварии выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. К ликвидации последствий ДТП привлекли 26 человек и 11 единиц техники.

Ранее глава МЧС Владимир Пучков назвал недопустимо большим число тяжелых аварий, произошедших в новогодние каникулы.

В свою очередь, первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский доложил, что число ДТП выросло в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Отметим, на прошлой неделе в МЧС подвели итоги 2017 года, отметив, что число дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями за девять месяцев 2017 года увеличилось почти на 26%, а гибель людей при них – почти на 21%. К автомобильным катастрофам с тяжелыми последствиями относятся аварии, при которых погибли пять и более человек или пострадали десять и более человек.