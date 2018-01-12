Конституционный суд Турции превышает полномочия – вице-премьер

2018-01-12 09:59 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Конституционный суд Турции превышает полномочия, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, комментируя оправдание судом журналистов Шахина Алпая и Мехмета Алтана, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Боздага, Конституционный суд Турции не вправе осуществлять полномочия апелляционного суда.

Отметим, что накануне Конституционный суд Турции вынес решения об освобождении Шахина Алпая и Мехмета Алтана, арестованных по обвинению в пропаганде идей Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в причастности к попытке военного переворота в стране.

Напомним, что Шахин Алпай работал в турецкой газете ZAMAN и был арестован 31 июля 2016 года. В сентябре 2016 года был арестован Мехмет Алтан.