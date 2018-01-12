«День открытых дверей» детско-юношеской футбольной школы AZFAR

2018-01-12 10:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Начиная с этой недели и в каждое воскресенье до конца января, детско-юношеская футбольная школа AZFAR будет проводить Дни открытых дверей. Двери футбольной школы распахнутся для гостей — как для юных футболистов, желающих попробовать свои силы на отборе, так и для всех, кто придет на наш футбольный праздник. В рамках Дня открытых дверей вас ожидают показательная тренировка, конкурсы, развлечения... Приходите всей семьей!

Для того чтобы принять участие в отборе, юному футболисту необходимы лишь две вещи: желание и спортивная форма по погоде. Напоминаем, что мероприятие будет проходить на крытой площадке.

Сбор гостей — с 11-00, начало мероприятий — 11-30 до 15-00.