Азербайджанский Kapital Bank предлагает клиентам скидки и бонусы

2018-01-12 10:15 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Теперь клиенты банка присоединившись к команде “Birlik Klub” от Kapital Bank имеют возможность воспользоваться рядом привилегий при оформлении очередного кредита.

Членам “Birlik Klub” банк предлагает клубные карты. В зависимости от вида карты, определенная часть платежа по кредиту будет возвращена на клубную карту в виде бонуса. Также привилегией карты является скидка на комиссию и на годовой процент по кредиту. Владельцам карты “Birlik Klub” срок оплаты кредита может быть увеличен до 12 месяцев.

Привилегии, которые предоставляются членам клуба, на этом не заканчиваются. Членам клуба со стороны банка и в будущем будут представлены специальные банковские предложения. Для вступления в клуб клиенты могут обратиться в близлежащий филиал банка. Дополнительную информацию о карте можно получить на сайте – www.kapitalbank.az/loans/birlik-klubu?hl=ru.