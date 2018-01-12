Массовое увольнение госслужащих в Турции

2018-01-12 10:23 | www.oxu.az | 5

Власти Турции уволили более 260 сотрудников ряда министерств и ведомств и Вооруженных сил, подозреваемых в причастности к терроризму и подрывной деятельности.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в правительственном указе, опубликованном в пятницу в официальном вестнике Resmi Gazete.

Указ имеет силу закона, поскольку выпущен в условиях действия режима чрезвычайного положения в республике, и дополнительные формальности для увольнения служащих не понадобятся: они должны освободить рабочие места в течение 15 суток. В указе отмечается, что эти лица считаются "оказывающими помощь, имеющими членство или связи с террористическими организациями или структурами, которые признаны Советом национальной безопасности действующими против государства". Среди прочих уволены сотрудники государственного телевидения ТРТ, Минфина, Минобразования, Минздрава, государственной почтовой службы, Совета по высшему образованию, а также около 50 военнослужащих.

Правительство также закрыло региональные телеканал и радиостанцию, которые, по мнению властей, действуют в пользу террористов и против конституционного строя в стране. Помимо этого, указ реабилитировал 1,8 тысячи человек, уволенных из различных госведомств ранее в рамках расследования деятельности организации ФЕТО. Им дано 10 суток, чтобы обратиться в кадровые департаменты ведомств, где им подберут подходящие должности.