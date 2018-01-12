В Украине осужден азербайджанец, до смерти забивший битой мужчину

2018-01-12 10:36 | www.oxu.az | 6

В Киевской области к 9 годам тюрьмы приговорен владелец кафе, который насмерть забил битой посетителя.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Судом первой инстанции один из злоумышленников приговорен к 9 годам лишения свободы», - говорится в сообщении.

Как отмечается, не признавая свою вину, и не соглашаясь с решением суда, обвиняемый и его защитник внесли апелляционную жалобу, в которой просили принять новый приговор и оправдать последнего.

По решению Апелляционного суда, мужчина проведет за решеткой 9 лет.

Напомним, что в октябре 2016 года в одном из заведений г. Сквира между владельцем кафе и одним из клиентов возник словесный конфликт. После которого, потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил машину владельца кафе.

В дальнейшем предприниматель, уроженец Азербайджанской Республики, который имел вид на жительство в Украине, решил поквитаться с обидчиком и совместно со своим братом завели потерпевшего в помещение кафе, где начали жестоко наносить руками, ногами и деревянной битой ему телесные повреждения.

После этого, обидчик позвонил брату потерпевшего и сказал забрать последнего из помещения кафе. Позже, в этот же день, потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

В отношении брата осужденного материалы выделены в отдельное уголовное производство, поскольку последний находится в розыске.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Э.А.

