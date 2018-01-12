Правительство Южной Кореи пересмотрит план о запрете торговли криптовалютами

2018-01-12 10:24 | www.trend.az | 6

Южнокорейцы, инвестировавшие средства в криптовалюты, вынудили правительство страны пересмотреть план по запрету операций с виртуальной валютой. После того, как десятки тысяч человек выступили против намерений правительства, администрация президента страны дала в пятницу соответствующие разъяснения, сообщает ТАСС.

Панику среди инвесторов вызвало сделанное в четверг заявлениеминистра юстиции Пак Сан Ги о том, что его ведомство готовит законопроект, запрещающий торговлю криптовалютами на специализированных биржах страны. "То, о чем говорил министр - лишь один из рассматриваемых вариантов", - сказал на брифинге в резиденции президента его официальный представитель Юн Ён Чан.

Панику среди инвесторов вызвало сделанное в четверг заявление министра юстиции Пак Сан Ги о том, что его ведомство готовит законопроект, запрещающий торговлю криптовалютами на специализированных биржах страны. "То, о чем говорил министр - лишь один из рассматриваемых вариантов", - сказал на брифинге в резиденции президента его официальный представитель Юн Ён Чан.

Число людей, подписавших на сайте президента петицию против запрета на торговлю криптовалютами, достигло 50 тыс. всего несколько часов спустя после заявления министра юстиции. Граждане угрожали устроить обструкцию правящей Демократической партии "Тобуро" на предстоящих 13 июня местных выборах. Некоторые писали о готовности совершить самоубийство, если запрет вступит в силу, поскольку они потеряют все свои деньги.