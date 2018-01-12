Объявлены адреса, по которым застрахованные вкладчики Dəmirbank получат компенсации

2018-01-12 10:35 | www.apa.az | 6

Фонд страхования вкладов обратился к кредиторам находящегося в процессе ликвидации ОАО Dəmirbank.

Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, требования к обанкротившемуся банку будут приниматься ликвидатором в течение 60 дней в письменной форме. Кредиторы должны представить документы, доказывающие правовую основу их требований, и нижеследующие данные:

– имя и адрес кредитора;

– суммы процентов и других сборов, включенных в основную сумму требования;

– сведения о залоге, являющемся обеспечением требования (ипотека) или гарантии.

Кредиторов просят в течение 60 дней со дня публикации первого объявления (выпуск «Xalq Qəzeti» от 5 января 2018 года) обратиться в Фонд страхования вкладов, назначенный ликвидатором ОАО Dəmirbank, или филиал операционного управления находящегося в процессе ликвидации ОАО Dəmirbank по адресу: г. Баку, ул. Карабах,31.

Фонд страхования вкладов также объявил адреса, по которым застрахованные вкладчики Dəmirbank получат компенсации. Для выдачи компенсаций привлечено 7 городских и 19 региональных филиалов Kapital Bank.