В Азербайджане обсуждается создание механизма модернизации страхового рынка

2018-01-12 10:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обсуждается создание механизма модернизации страхового рынка, сообщает в пятницу Палата надзора над финансовыми рынками.

Этот вопрос обсудили в рамках заседания в Палате, прошедшего под председательством исполнительного директора Ибрагима Алышова и посвященного итогам 2017 года и предстоящим задачам.

Участники заседания также обсудили сохранение стабильности макроэкономической ситуации и финансового сектора, обязательства перед потребителями финансовых услуг, оздоровление банковского сектора, развитие рынка ценных бумаг и интеграцию банков на рынки капитала.