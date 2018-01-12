Fitch: Ввод в эксплуатацию завода STAR позволит Petkim ежегодно экономить 70 млн. долларов

2018-01-12 10:39 | www.apa.az | 8

«Снижение цен на нефть и нафту в 2014 году, рост спроса на нефтехимическую продукцию не оказали негативного влияния на уровень заказов Petkim. Несмотря на это, рост производства этилена и полимеров в США и на Ближнем Востоке в последующие три года будет оказывать давление на маржу нефтехимического комплекса Petkim».

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в сообщении, распространенном рейтинговым агентством Fitch. Авторы доклада отмечают, что в долгосрочной перспективе цены на нефть будут ниже 60 долларов: «Ввод в эксплуатацию завода STAR позволит Petkim ежегодно экономить 70 млн. долларов на расходах по логистике. Мы думаем, что структура расходов позитивно повлияет на кредитный профиль компании. Около 64% продукции Petkim поставляются на внутренний рынок, 36% - в Европу».