Скончался вынужденный переселенец, бросившийся под поезд – ОБНОВЛЕНО

2018-01-12 10:55 | www.oxu.az | 6

Вынужденный переселенец Джамиль Джалилов 1971 г.р., бросившийся под поезд в бакинском метро сегодня утром, умер в больнице от полученных травм.

Об этом Oxu.Az сообщили в правоохранительных органах.

09:57

Сегодня на станции метро «Гара Гараев» Бакинского метрополитена произошла попытка суицида.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел в 09:18.

Когда поезд, следовавший по маршруту «Ази Асланов» - «Дарнагюль», прибывал к станции «Гара Гараев», Джалилов Джамиль 1971 г.р. хотел броситься под поезд, но прыгнул поздно и застрял между прибывшим поездом и платформой.

Пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев сообщил, что сотрудники метро сумели предотвратить суицид. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Причины попытки суицида пока неизвестны.

Отметим, что несколько дней назад 22-летний молодой человек покончил с собой в метро, бросившись под поезд.

Эльвин Ахмедов

