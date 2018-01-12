В Казахстане увеличился минимальный размер уставного капитала для обменных пунктов

2018-01-12 10:35 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана утвердил поправки в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой.

Поправки утверждены постановлением правления Национального банка от 27 сентября 2017 года.

«Постановление предусматривает увеличение минимального размера уставного капитала уполномоченных организаций. В соответствии с постановлением минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации составляет 30 миллионов тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в городах Астана и Алматы, 20 миллионов тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в административных центрах областей, 10 миллионов тенге для каждого обменного пункта с иным местом нахождения», - говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается, что постановление разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» и иными законодательными актами и обеспечивает функционирование на рынке наличной иностранной валюты организаций, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой, с достаточной капитализацией, способных обеспечить безопасный уровень сервиса для населения как потребителя финансовых услуг.