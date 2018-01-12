Японию засыпало снегом – ВИДЕО

2018-01-12 11:02 | www.oxu.az | 6

Небывалые снегопады обрушились на север-запад и север Японии. Больше всего осадков выпало в префектурах Ниигата, Фукуи, Исикава, Тояма. Высота снежного покрова там составила 78 сантиметров, что в 10 раз превышает норму, сообщило Главное метеорологическое управление страны.

В ряде населенных пунктов отменены занятия в школах. Между префектурами Исикава и Тояма из-за сснежных заносов около 100 автомобилей не смогли преодолеть участок, где дорога идет в гору.

Синоптики предупреждают, что снегопады продолжатся и в выходные. Под удар стихии попадет все западное побережье Японии. Даже в южных районах страны - на островах Сикоку и Кюсю - осадки будут идти в твердом виде, передает РИА Новости.

Несколько сотен пассажиров поезда, следовавшего в четверг из города Ниигата в Нагаоку и застрявшего в пути из-за сильного снегопада, всю ночь провели в вагонах. К утру пятницы они до сих пор остаются под снегом. Представители оператора железной дороги лишь к утру доставили людям воду и еду. В поезде, который из-за снежных заносов встал на путях в районе города Сандзё, находились 600 человек.

Э.А.

