Добраться из Баку в Джоджуг-Марджанлы стало проще – ВИДЕО

2018-01-12 11:10 | www.oxu.az | 5

В рамках проекта по реконструкции и восстановлению автомобильных дорог республики, Государственное агентство «Азербайджанские автомобильные дороги» завершило работы по реконструкции 64-километрового (113-177) участка автомобильной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан.

Как передает Oxu.Az, дорога была доведена до III технической категории. Она состоит из двух полос движения шириной 4 метра каждая.

Отметим, что автомобильная дорога, ведущая в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, начинается примерно с 177-го километра автомобильной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан.

Э.А.

