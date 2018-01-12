Начался процесс по приему-сдаче имущества для обеспечения деятельности Агентства по регулированию энергетических вопросов

2018-01-12 10:45 | www.apa.az | 6

Министерство энергетики Азербайджана создало комиссию по приему-сдаче имущества для обеспечения деятельности Агентства по регулированию энергетических вопросов.

Как сообщили АПА-Экономикс в ведомстве, Минэнерго сформировало комиссию по приему-сдаче имущества в связи созданием Агентства по регулированию энергетических вопросов и ликвидацией двух структур министерства - Управления государственного энергетического контроля и Управления государственного газового контроля. В функции комиссии входит обеспечение передачи агентству имущества, находящегося на балансе этих структур, участие в процессе оценки и проведение инвентаризации. Кроме того, в обязанности комиссии входит подготовка предложений по уточнению уставного фонда Агентства по регулированию энергетических вопросов и решение прочих вопросов, связанных с этим процессом. Агентство по регулированию энергетических вопросов уже прошло госрегистрацию в Министерстве налогов Азербайджана, и начался процесс ликвидации двух структур, на базе которых оно создается.

Как сообщалось ранее, Агентство по регулированию энергетических вопросов создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 декабря 2017 года. Агентство будет функционировать при Министерстве энергетики Азербайджана. Основной целью создания агентства является приведение качества коммунальных услуг в соответствии с требованиями рыночной экономики, обеспечение дальнейшего развития данной отрасли, прозрачности и гибкости системы энергоснабжения, а также доступности данных услуг для предпринимателей.