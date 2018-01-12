Политолог: Турция может «приручить» сирийских повстанцев

2018-01-12 11:18 | www.oxu.az | 6

Начало 2018 года обозначилось тем, что ситуация в Сирии сильно обострилась. Особенно запомнился факт нападения на российскую базу в Хмеймиме, а также наступление проправительственных войск на Идлиб.

О том, что происходит в Сирии, а также не рано ли Россия решила выйти из Сирии, рассказал в интервью Оxu.az российский политолог, руководитель Центра исламских исследований и Института инновационного развития Кирилл Семенов.

- 2018 год начался с активных событий в Сирии. А именно с атаки на российскую базу в Хмеймиме. Как вы оцениваете эту ситуацию?

- Я бы не ставил события в Хмеймиме во главу угла. Куда более важные действия разворачиваются на юго-востоке Идлиба, где удивительным образом, после двух месяцев крайне медленного и с большими потерями продвижения сил режима Асада, вдруг правительственным войскам был открыт фронт, и они фактически беспрепятственно стали продвигаться к базе Абу-Духур. Подобные обстоятельства заставили сирийскую оппозицию, в частности, Мухаммада Аллоуша - лидера «Джейш аль-Ислам» обвинить «Хайят Тахрир аш-Шам», чьи силы в первую очередь отвечали за оборону этого сектора, в сговоре с режимом и сдаче ему этого региона.

Кроме того, продолжаются кровопролитные бои за район Хараста в Восточной Гуте, где Республиканская гвардия Асада понесла огромные потери, особенно в офицерском составе. Так, всего за несколько дней там было убито 5 генералов и полковников армии Асада. Что касается событий в Хмеймиме, то там многое указывает на провокацию, устроенную асадовскими и хомейнистскими парамилитарными формированиями. Это относится и к обстрелу 31 декабря, и к атаке беспилотниками.

Ясно, что и первая, и вторая акция осуществлялась с подконтрольных режиму территорий, а их исполнители могли как беспрепятственно осуществить подготовку к акции, так и бесследно раствориться, скорее всего, ввиду содействия местных сил. Даже был назван конкретный исполнитель - местная шиитская организация «Имам аль-Муртада». Что касается какого-то движения свободных алавитов, то это некая попытка перевести стрелки на одну из структур, о чьей боевой деятельности, как и о взаимодействии с повстанцами, практически ничего неизвестно. Дело в том, что никто из повстанцев не взял на себя ответственность. Хотя для той же ХТШ (Нусра) подобная акция была бы весьма актуальна - на фоне обвинения ХТШ в сотрудничестве с режимом.

У проиранских и проасадовских группировок мотивы могут быть самые разные - от какого-то существующего внутреннего конфликта с россиянами и до целенаправленной провокации, с тем чтобы заставить российскую группировку активизировать собственные действия, особенно на фоне огромных потерь Республиканской гвардии в Харасте, в которых уже пытаются найти виновных. Поскольку многие из убитых офицеров действительно были выходцами из влиятельных семей баасистских функционеров и алавитов.

- Не поторопилась ли Россия выводить войска из Сирии?

- Что касается вывода российских войск, мне это известно только из неких абстрактных заявлений. Мне не ясно, что именно было выведено и что осталось. Также сам вывод каких-то сил не исключает их замену на ротационной основе на новые. Поэтому я бы воздержался обсуждать этот вопрос, так как не владею конкретными цифрами.

- Какое развитие ситуации вы видите в Сирии на 2018 год? Астана и Женева будут продолжены или война?

- Мы являемся свидетелями того, что женевский и астанинский процессы и создание зон деэскалации никак не мешают полномасштабным боевым операциям. То есть я бы не стал говорить или…или. Будут вестись боевые действия и в Идлибе, и в Восточной Гуте, возможно, откроются новые фронты, например, в Восточном Каламуна или в Растане, куда будут перенесены усилия сил режима, ввиду с неспособностью, как минимум пока, решить проблему Восточной Гуты.

Также, несмотря на сдачу режиму под турецким давлением больших территорий в Идлибе, не следует ожидать там капитуляции повстанцев. Скорее речь может идти об их «приручении» Турцией, по примеру сил, участвовавших в операции «Щит Ефрата» и их интеграции в объединённую Сирийскую национальную армию, которая, однако, может в будущем, после укрепления потенциала, быть вновь задействована в тех или иных операциях против режима.

Мы были свидетелями резкой смены политики Эрдогана и не можем это исключать в будущем, как нельзя и исключать выхода повстанцев из-под турецкой опеки. Это мы в некоторой степени можем наблюдать и сейчас, и отказ оппозиции от участия в конференции в Сочи - одно из таких проявлений. Также не исключено, что именно из-за несогласия вооружённой оппозиции сдать территории в Юго-Восточном Идлибе, пришлось обратиться «к услугам» «Джабхат ан Нусры» (ХТШ).

Таким образом, в этом году нельзя исключать очередного ребрендинга Нусры из ХТШ в новую структуру, например, в какую-нибудь Армию Спасения, в качестве вооружённых сил «Правительства Спасения», которые в итоге будут признаны уже новой, не имеющей связи с Нусрой структурой и таким образом легализованы, после выхода из их состава радикального крыла. Хотя нельзя исключать и обратного процесса - воссоединения ХТШ с Аль-Каидой. Но это уже во многом будет зависеть от того, насколько эти внешние игроки согласятся признать очередной ребрендинг не просто новым переименованием.